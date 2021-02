Verso Udine: ottimismo per Bonaventura, valutazioni in corso sulla mezzala

Riprendono gli allenamenti e oggi ci sarà una nuova valutazione per Bonaventura, anche attraverso alcuni accertamenti specifici se ce ne fosse bisogno. Per Jack non manca l’ottimismo in vista della trasferta di domenica prossima a Udine e Prandelli spera di poter contare su di lui e perfino di avere tutta la rosa a disposizione. Da ricordare che il centrocampista è uscito infortunato e zoppicante per un problema alla caviglia, fra muscolo e tendine, venerdì scorso a fine primo tempo della gara con lo Spezia e ha lasciato spazio a Castrovilli che fra l’altro è stato l’uomo della svolta. Lo riporta Stadio oggi in edicola.

