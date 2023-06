Verso il West Ham: crescono le quotazioni di Kouamé

Vigilia di Fiorentina-West Ham, finale di Conference League in programma domani sera a Praga. Come scrive il Corriere Fiorentino, ora dopo ora crescono anche le quotazioni di Kouamé. Questione di forma (sembra stare decisamente meglio rispetto a Ikoné) ma non solo. Fisicità, abilità nel gioco aereo, capacità di sacrificarsi in fase difensiva. Tutte qualità preziose contro una squadra come il West Ham e che potrebbero spingere Italiano a preferirlo all’ex Lille. Il ballottaggio, comunque, è aperto.