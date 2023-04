Verso Roma, De Sinopoli e Pucci in coro: “Sarà difficile trovare i pullman”

25mila biglietti a disposizione per i tifosi della Fiorentina, ma non sarà facile organizzare la trasferta all'Olimpico

Dal fischio finale di Fiorentina-Cremonese i tifosi viola non fanno altro che pensare alla finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio all'Olimpico di Roma. I biglietti a disposizione saranno circa 25 mila. Su La Nazione troviamo le parole di Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentina: "La cosa più difficile sarà trovare i pullman. Per la finale contro il Napoli organizzammo 300 pullman da Firenze, ma stavolta ci sono molti più ostacoli. Sicuramente la data, visto che stavolta si tratta di un mercoledì e non di un sabato, con le aziende che hanno più impegni e meno disponibilità di mezzi. Poi la carenza degli autisti e le esigenze delle varie compagnie, che stanno rendendo sempre più difficile trovare i pullman. Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, che sono 25mila. Contro il Napoli eravamo 18mila, e stavolta possiamo fare meglio".