Verso Moena: cinque giovani in cerca della conferma di Italiano

Il 10 luglio la Fiorentina intraprenderà il ritiro di Moena, per le classiche due settimane di preparazione estiva. In Val di Fassa Vincenzo Italiano potrà lavorare con molti calciatori e fare tutte le valutazioni del caso. Compreso - scrive La Nazione - vedere da vicino alcuni ragazzi della Primavera. La Fiorentina ha diversi giocatori nati nel 2002 , che nella stagione 2022/2023 non potranno più giocare in Primavera, dove l’anno di riferimento sarà il 2004, con la possibilità di schierare giocatori del 2003 come fuori quota.

I ragazzi nati nel 2002 dovranno inevitabilmente fare il salto nel calcio dei grandi, in maglia viola oppure altrove. Bianco, Corradini, Agostinelli, Frison e Munteanu: questi cinque non potranno restare in Primavera e potrebbero andare a Moena per allenarsi coi grandi. Discorso a parte per Dalle Mura, reduce da alcuni prestiti e pronto a ripartire, direzione Ferrara. Italiano conosce bene Bianco e Munteanu, già nella scorsa stagione i due si sono allenati con la prima squadra. Il centrocampista ha esordito in Coppa Italia, mentre l’attaccante rumeno veniva spesso convocato, ma non ha mai giocato. Da monitorare anche i ragazzi del 2003, in particolare Krastev, Toci, Distefano e Gentile. Anche alcuni di loro potrebbero andare a Moena. Krastev ci è già stato lo scorso anno, ma Italiano potrebbe valutarlo nuovamente. Attenzione, infine, ai classe 2001 reduci da prestiti: Spalluto, Fiorini e i gemelli Pierozzi, il loro futuro resta da chiarire.