Verso l’Udinese, turnover quasi totale? Jovic dal 1′, tornano Saponara-Terzic

La partita contro l'Udinese è già alle porte e nell'undici viola sono scontati alcuni cambi di formazione visto l'impegno di giovedì a Basilea. Quello di oggi - scrive La Nazione - sarà l'unico vero allenamento per preparare la gara contro i friulani e ci sarà da capire se Sottil sarà recuperato oppure no. In difesa appaiono scontati i ritorni dal 1' di Milenkovic e Igor, come quello di Duncan in mediana al fianco di Amrabat. Venuti e Terzic sperano in una chance sulle corsie, i dubbi aumentano dalla trequarti in avanti. Barak e Castrovilli si contendono la maglia di Bonaventura, sugli esterni dovrebbero spuntarla Kouame e Saponara. Al centro invece pochi dubbi, con Jovic che guiderà l’attacco.