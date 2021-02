Verso l’Inter: Pulgar e Quarta in rampa di lancio, Malcuit corre per la convocazione

Con la certezza delle assenze di Milenkovic e Castrovilli squalificati (oggi si saprà se per una o due giornate il primo), Prandelli lavora sulle alternative: La Nazione promuove Martinez Quarta, praticamente certo di avere l’occasione di prendersi una rivincita su Lukaku, e Pulgar, pronto a tornare titolare dopo le vicende di mercato. Il solito ballottaggio a destra vede stavolta Caceres in vantaggio su Venuti, mentre dai nuovi arrivati ecco segnali positivi: Malcuit e Kokorin si sono allenati parzialmente coi compagni, soprattutto il primo va verso la convocazione. Per il russo, invece, si dovranno attendere i prossimi allenamenti.