Verso l’esordio ufficiale: bene Gonzalez, male Pulgar e Kokorin. Il bilancio

Venerdì la Fiorentina giocherà contro il Cosenza in Coppa Italia

"Buone le prestazioni di Biraghi ( capitano nella gara di sabato), di Quarta al posto di Milenkovic e di Bonaventura che è apparso già a un livello discreto di brillantezza fisica", si legge. "Nella gara di ieri, poi, tutti gli occhi erano per Nicolas Gonzalez. Esordio dal primo minuto per l’esterno offensivo, il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina. Anche il presidente Rocco Commisso, in collegamento dagli States ( nonostante fossero le cinque di mattina) non si è voluto perdere i primi movimenti del classe ’ 98. Non solo di lui, sia chiaro. Gonzalez è apparso già in forma. Schierato a destra nel tridente offensivo con Sottil a sinistra, l’argentino ha mostrato parte del suo repertorio tra accelerate, dribbling, cambio di passo e un notevole stacco di testa. Bene anche Maleh, che più volte ha smistato i palloni ricercando ampiezza e profondità. Positiva anche la prestazione di Sottil, così come quella dei due portieri Dragowski e Terracciano. Quest’ultimo decisivo per negare a Barranca, numero 7 del Montevarchi, la gioia del gol. Ancora in ritardo di condizione e un po’ fuori dagli schemi offensivi, invece, l’attaccante Kokorin. Così come sarà da rivedere l’impiego di Pulgar in cabina di regia, anche alla luce del mercato che si appresta ad entrare nel vivo. Con il Montevarchi si è rivisto anche Pezzella, il capitano viola".