Verso l’Atalanta: Iachini con tre dubbi. Chi al posto di Ribery

Domenica sera la Fiorentina affronterà l’Atalanta al Franchi. Come scrive il Corriere dello Sport, sarà fondamentale l’esito del nuovo tampone a cui si sottoporranno stamani i cinque nazionali assenti la scorsa settimana. La titolare di Biraghi, quindi, è ancora in dubbio. Se l’ex Inter dovesse risultare negativo, giocherebbe al posto di Venuti. Sarebbe, quindi, la prima novità rispetto alla gara contro il Genoa.

La seconda sarà sicuramente in attacco dove mancherà lo squalificato Ribery. Eysseric, Callejon e Koume si giocano il posto per essere schierati accanto a Vlahovic.

A centrocampo Amrabat sostituirà Pulgar, anche lui assente per squalifica. Infine resta un dubbio sulla fascia destra: Malcuit prova ad insidiare Caceres, favorito sull’ex Napoli.