Ribery out: Callejon vuole riconquistare la fiducia di Iachini

Repubblica Firenze si concentra su José Maria Callejon, voluto da Iachini come sostituto di Federico Chiesa. Domenica contro l’Atalanta la Fiorentina dovrà fare a meno dello squalificato Ribery. Eysseric, Kouame e proprio l’ex Napoli scalpitano per sostituire il francese.

Contro il Genoa ha giocato solo una manciata di minuti. Ma adesso arriva la prima vera sfida. Riconquistare la fiducia dell’allenatore e farlo attraverso il lavoro sul campo, in allenamento. Anche sotto la gestione Prandelli, lo spagnolo non ha mai mollato. Da vero professionista ha continuato a mettere tutto sé stesso per trovare spazio. L’ex allenatore, però, giocava con un modulo che certo non poteva favorirlo. Adesso, per stessa ammissione di Iachini, qualcosa potrebbe cambiare. C’è la volontà di riprendere alcuni discorsi interrotti con l’esonero: come il passaggio al tridente offensivo. In quel caso Callejon potrebbe ritrovare la collocazione ottimale.