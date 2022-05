Verso la Sampdoria, il dubbio di Italiano: Ikoné o Saponara?

Odriozola e Sottil dovrebbero saltare la gara di lunedì

Oltre a riportare le parole di Vincenzo Italiano , il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dalla gara contro la Sampdoria, in programma lunedì a Genova.

"Odriozola e Sottil continuano ad allenarsi seguendo un programma differenziato rispetto ai compagni e così si riducono le possibilità che i due possano essere recuperati per la partita di lunedì a Genova, mentre di conseguenza si rafforza l’ipotesi di vedere in campo all’inizio una Fiorentina quasi identica a quella di partenza contro la Roma. A parte Amrabat squalificato (torna Torreira, a cui Italiano gli aveva preferito appunto il marocchino combinando la condizione fisica non ottimale dell’ex Arsenal e le caratteristiche del centrocampo giallorosso), poi solo conferme. Con un dubbio, soprattutto: ancora Ikoné o stavolta via libera a Saponara nel tridente?".