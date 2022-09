Verso la Juve: tornano Bonaventura e Jovic, rebus sugli esterni

Le possibili scelte di Italiano per Fiorentina-Juventus

Redazione VN

Vigilia di Fiorentina-Juventus, gara in programma domani alle 15 al Franchi. Come scrive La Nazione, l’antivigilia è coincisa con il lavoro di scarico di chi ha giocato mercoledì sera, mentre gli altri si sono allenati in modo più intenso. Fra questi anche Jack Bonaventura, che con ogni probabilità tornerà a guidare il centrocampo dopo il turno di stop di Udine.

Ieri si è allenato in gruppo Zurkowski che si avvia verso il recupero dopo il problema alla caviglia. Resta in dubbio Duncan, così come Nico Gonzalez che dovrebbe essere costretto al forfait anche domani. Fra i pali, in nome dell’alternanza, tornerà Gollini. La difesa dovrebbe essere quella titolarissima. Dodô a destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale formata da Milenkovic (sicuro il ritorno dal 1’ dopo il turno di riposo) ed Igor.

A centrocampo riecco Amrabat in cabina di regia, con Bonaventura e probabilmente ancora Barak (dovrà sfruttare le partite per conoscere i meccanismi della Fiorentina, allenamenti a disposizione non ce ne sono). In attacco sarà il turno del serbo Jovic provare a scardinare la difesa bianconera (è fermo al primo gol stagionale segnato contro la Cremonese). Sugli esterni il rebus è totale. Riccardo Sottil dovrebbe essere della partita, mentre a destra è serrato il ballottaggio tra il pimpante Kouame e Ikoné.