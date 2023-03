Verso la Cremonese: più di mille tifosi viola allo stadio Zini

Domani pomeriggio la Fiorentina sarà impegnata contro la Cremonese. Come scrive La Nazione, al momento sono circa 1.300 i tifosi che hanno acquistato i biglietti per il settore ospiti dello ‘Zini’. Una trasferta che manca ai sostenitori viola dal 18 febbraio del 1996 (0-0 il risultato finale). Ci sono ancora almeno un migliaio di biglietti disponibili, con la vendita che terminerà questa sera alle 19.

IN TURCHIA

E' stato annullato il volo charter che era stato promosso ed organizzato dall’ATF. Le speranze di raggiungere il numero minimo non erano moltissime, ma il tentativo è stato comunque fatto. La quota partecipazione era di 500 euro (comprensiva di spostamenti e biglietto per la partita). Chi vorrà seguire la squadra si organizzerà autonomamente. Dovrebbero essere circa 40 i tifosi che seguiranno la squadra in Turchia