Verso il Verona: problemi a centrocampo, Castrovilli prova a stringere i denti

Come ricorda Stadio, la Fiorentina è tornata subito in campo ieri mattina per un allenamento di scarico per chi è stato impegnato contro il Cagliari, mentre gli altri giocatori viola hanno svolto un programma più o meno regolare. Sta provando a stringere i denti Castrovilli, che non pare proprio intenzionato a rimanere per la terza partita di fila in panchina: pur con una certa cautela per non sovraccaricare la caviglia sinistra, il talento pugliese ieri ha svolto la seduta completa e questo è senza dubbio un buon segnale in vista del Verona.

Solo da oggi effettivamente il tecnico marchigiano affronterà il primo e non semplice problema che riguarda il centrocampo, dove la squalifica di Duncan va a sommarsi all’infortunio di Benassi e al leggero risentimento all’adduttore di Ghezzal (impiegato anche a centrocampo da Iachini nelle ultime gare).