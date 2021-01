Verso il Torino: un solo dubbio per Prandelli. Avanti col 3-5-2 e Ribery-Vlahovic

Dopo la vittoria fondamentale contro il Crotone, la Fiorentina cercherà il bis-salvezza domani sera in casa del Torino. Come scrive La Nazione, il tecnico Cesare Prandelli sembra orientato a confermare in blocco l’undici che ha battuto 2-1 i pitagorici: avanti dunque col 3-5-2, con la conferma di Bonaventura in mezzo al campo e la coppia d’attacco composta da Ribery e Vlahovic. L’unico grande dubbio riguarda la fascia destra, dove è aperto il ballottaggio tra Caceres e Venuti. L’uruguaiano, in gol contro i granata la scorsa stagione, sembrerebbe avanti nelle scelte di Prandelli.

