Verso il Parma: possibile chance per Ceccherini

In vista della partita col Parma, i dubbi per Montella non riguardano solo l’attacco col ballottaggio tra Vlahovic e Boateng, ma anche la difesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico fa la conta visto che Caceres è infortunato, Pezzella squalificato e Lirola in dubbio. Probabile la presenza di Ceccherini come titolare. Bella novità visto che in stagione ha giocato appena una decina di minuti.