Boateng e Vlahovic: sfida tra il vecchio e il bambino per sostituire Ribery

La Gazzetta dello Sport si concentra su Boateng e Vlahovic che duellano per una maglia da titolare contro il Parma. Il primo ha un curriculum da paura e fino a pochi mesi fa giocava con Messi. Il secondo ha giocato solo in Serbia e a Firenze. Boateng ha segnato una volta in questo campionato, Vlahovic è ancora in cerca del primo gol in Serie A, Pedro aspetta di giocare il primo minuto ufficiale in Italia (escludendo la Primavera, ndr). Una squadra, quella di Montella, dalle caratteristiche diverse con un gioco divertente che non ha però al momento nella finalizzazione la propria arma migliore.