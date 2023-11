Verso il Genk: Kayode possibile titolare, emergenza finita in difesa

Vigilia di Conference League dove domani al Franchi la Fiorentina affronterà il Genk. I viola ci arrivano con due punti di vantaggio sia sui belgi che sul Ferencvaros, con l’obiettivo di staccare proprio il Genk e prepararsi così all’ultimo atto del girone (a Budapest) con la qualificazione già in tasca e con due risultati su tre a disposizione per accedere subito alle gare a eliminazione diretta senza passare dagli spareggi come accaduto lo scorso anno.

Dal Viola Park arrivano buone notizie: Kayode lavora in gruppo e si candida per avere ampio minutaggio contro il Genk. Nel frattempo - scrive Repubblica Firenze - anche Mina è tornato a lavorare in gruppo. Emergenza in difesa che si sta sgonfiando, finalmente. Ranieri è pronto a dare il cambio a uno tra Milenkovic e Quarta, mentre nel caso Parisi potrebbe tornare a sinistra.