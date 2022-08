Verso il Betis: Italiano cambia ancora. Duncan out, Dodò non preoccupa

Nell'allenamento mattutino successivo alla gara contro il Qatar, sessione di scarico per chi ha giocato, seduta più intensa per il resto del gruppo. Duncan, infortunato, ha già raggiunto Firenze per iniziare il percorso di recupero in seguito ad un leggero problema muscolare al bicipite femorale, mentre Dodô (toccato duro nella ripresa) ha lavorato in palestra senza nessun problema fisico. Domani sera, a Siviglia contro il Real Betis, sarà lecito attendersi cambi. Tornerà dal primo minuto chi è rimasto fuori contro il Qatar: da Biraghi ad Igor, passando per Maleh, Bonaventura, Gonzalez, Sottil e Cabral. Questo scrive La Nazione.