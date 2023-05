Più di duemila tifosi svizzeri al Franchi. Intanto nel Basilea va ko un esterno

Se l’attesa sta montando in casa Fiorentina, pure dalle parti di Basilea - scrive La Nazione - il clima è di quelli frizzanti. E non ci riferiamo alla nervosissima partita di campionato persa 0-2 contro lo Zurigo (Xhaka ha preso 8 giornate di squalifica, Adams 3 e Burger 2), ma alla carica dei tifosi in vista del doppio confronto con la Fiorentina. Partiamo dalla gara d’andata al Franchi. I 2.300 biglietti disponibili nel settore ospiti sono stati polverizzati. Nelle prossime ore i primi tifosi del Basilea si metteranno in marcia verso Firenze. Trasferta affascinante e non particolarmente scomoda. (...). Grande attesa anche per il ritorno della prossima settimana al St. Jakob Park. Domenica il sito sul quale si possono acquistare i tagliandi è andato in tilt per diverse ore a causa del sovraccarico dei server. Il quotidiano, inoltre, scrive che nell'ultima gara contro lo Zurigo si è fatto male l'esterno Sergio Lopez. Si tratterebbe di una distorsione al piede destro, difficile che sia disponibile contro la Fiorentina.