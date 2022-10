Verso Fiorentina-Lazio, prevista buona presenza di pubblico

Previsti circa 30.000 spettatori per Fiorentina-Lazio

Nonostante la gara di lunedì sera, è prevista una buona cornice di pubblico per Fiorentina-Lazio. Come scrive La Nazione, al Franchi ci saranno circa 30.000 persone (soglia superabile) con il settore ospite che è andato esaurito. Sarà quindi buona la cornice di pubblico, come sempre accaduto nelle gare interne di campionato.