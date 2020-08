Verratti sponsor di Castrovilli: “Ha la possibilità di guadagnarsi l’Europeo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha risposto così alla domanda sull’Europeo slittato al 2021: “In realtà avrei preferito giocare quest’estate. L’unico vantaggio del rinvio è che i vari Zaniolo, Tonali, Castrovilli avranno più tempo per confermare quanto di buono hanno dimostrato finora”. Il centrocampista del PSG ha poi aggiunto: “Messi all’Inter? Mi sembrano solo voci, ma è la prova che la Serie A è tornata ad attirare grandi campioni. Non è un caso che Ronaldo, Lukaku, Ribery abbiano scelto di venire da noi”. E DA ROMA SPARANO: “OFFERTA DEI GIALLOROSSI PER CASTROVILLI”