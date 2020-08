La Roma punta un big della Fiorentina: sul piatto tante contropartite

Sul Corriere dello Sport Stadio questa mattina si parla di possibili intrecci di mercato riguardanti la Roma e la Fiorentina. Il club giallorosso nonostante un non ottimale situazione economica ha selezionato nei suoi obiettivi di mercato anche un titolare della squadra viola: Gaetano Castrovilli.

Come riporta lo stesso quotidiano l’operazione non è semplice ma nemmeno proibitiva visto il non elevato ingaggio del centrocampista della Fiorentina. Inoltre, per abbassare il prezzo di Castrovilli (valutazione attorno ai 35 milioni di euro), la Roma offrirebbe sul piatto più soluzioni di contropartite tecniche come Florenzi, Juan Jesus e il giovane esterno difensivo Calafiori.