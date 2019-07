Veretout, preferisce il Milan ma la Roma offre di più. Pezzella incedibile, a meno che…

Anche Il Corriere dello Sport-Stadio affronta la questione Jordan Veretout. Il francese, di fatto, non è più un calciatore della Fiorentina, ma il suo futuro resta da decidere. Il motivo è che né Roma né Milan hanno soddisfatto le richieste del club toscano, vale a dire 25 milioni di euro. Entrambi i club hanno rilanciato rispetto alle ultime offerte, ma non abbastanza. Il blitz di Barone e Pradè a Casa Milan, andato in scena ieri in tarda mattinata, è durato circa un’ora. La prima sostanziale novità è che Boban e Maldini hanno accettato di mettere Biglia fuori dall’operazione.

L’ultima offerta è stata di 18 milioni più bonus, senza contropartite tecniche. Non c’è stato alcun tentativo, invece, per mettere insieme un pacchetto Veretout-German Pezzella. La Fiorentina, infatti, ha messo in chiaro che il difensore non è sul mercato, a meno che non sia lui a chiedere di essere ceduto. Il prezzo dell’argentino non è inferiore ai 20 milioni di euro. I contatti tra Milan e Fiorentina, così come quelli tra la Roma ed i viola, continueranno nelle prossime ore. I giallorossi ritengono di essere in vantaggio: hanno dato la disponibilità ad arrivare a 20 mln, anche se Veretout preferisce il Milan. I SOLDI RICAVATI POTREBBERO ESSERE INVESTITI PER DUE ACQUISTI