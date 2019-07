I soldi di Veretout potrebbero finanziare le operazioni Tonali e Lirola

Continua la telenovela Jordan Veretout. Il Milan ha offerto 18 milioni più due di bonus, ma la Roma non molla. Come scrive La Nazione, la Fiorentina potrebbe impiegare i soldi derivanti dalla sua cessione per due operazioni. Primo: consolidare l’offerta al Brescia per arrivare a Tonali (SCHEDA) (serviranno comunque 30 milioni di euro). Secondo: andare a casa del Sassuolo e sottoscrivere il passaggio in viola di Lirola (SCHEDA).