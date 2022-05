Venuti, insulti e minacce sui social: la compagna denuncia l’hater

La Fiorentina vicina al suo difensore per la vicenda

Questo il tenore di alcuni messaggi ricevuti da Augusta Iezzi, compagna di Lorenzo Venuti, dopo Milan-Fiorentina. Dalla denuncia sui social network a quella reale, come racconta la stessa Iezzi al Corriere Fiorentino: «In queste ore mi sono rasserenata grazie anche all’affetto e alla solidarietà che mi stanno dando tantissime persone, tifosi della Fiorentina e non solo. Denuncerò concretamente questa persona, perché sia costretta a fare qualcosa di utile per la società. Vedrò che cosa si può fare. Questa è una piaga del calcio ed è per questo che voglio denunciare e fare in modo che non resti impunito, non certo per fare la vittima sui social. Anche la Fiorentina ci ha dato tutta la solidarietà possibile, ci sono tutti vicini nel condannare l’accaduto».