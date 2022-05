Duro sfogo del calciatore gigliato

Lorenzo Venuti rompe il silenzio dopo i tremendi insulti ricevuti sul profilo social della compagna, su cui anche la Fiorentina ha preso posizione. Il terzino Viola espone con forza il suo pensiero in una Instagram story in cui spiega come non riesca a stare in silenzio di fronte a insulti razzisti o, peggio, che riguardano condizioni mediche molto delicate. Questa la storia postata dal calciatore Viola.