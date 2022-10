“Venuti ha dato l’idea giusta. E basta dire che gli Hearts of Uisp erano scarsi”

"E smettiamola di dire che gli scozzesi erano scarsi. Gli Hearts of Uisp sono una classica squadra di amici del pub, là dove la tattica si limita a bevi con moderazione prima del match che tanto dopo ce ne scoliamo cinque a testa. La tecnica, poi, è una parola sconosciuta. Ma questo cosa vorrebbe significare? Forse che la vittoria della Fiorentina non ha un gran valore? No, non è così. Perché anche in Lettonia studiano calcio su Fifa 2001 e i turchi li abbiamo trasformati nel Brasile di Pelè. [...] L’occasione era quella giusta e, diciamoci la verità, per un terzo di partita ogni tifoso ha pensato la stessa cosa: dai Luka, buttala dentro. Dai, fallo adesso, quando ti ricapita una difesa che ti marca a distanza come facevamo noi per strada nei giorni più pesi della pandemia quando incontravamo un amico e ci scambiavamo due chiacchiere dopo aver fatto due passi indietro? La verità è che la rivoluzione interiore di italiano è figlia di un processo di revisione lento e faticoso, ma sempre meno dell’analisi politica del Pd sulla sconfitta. Quella ha tempi bolattiani. [...] E poi. quando ha visto il video di Venuti a proposito di Torreira («Morto un papa se fa un altro»), Italiano ha avuto la seconda illuminazione. Ha pensato: giusto. Se lo dice Lollo deve funzionare. E così Terzic passa da sinistra a destra al posto proprio di Venuti facendo ottime cose. Tipo un cross vincente. [...] Infine. Il video dello spogliatoio lasciato bello pulito come la cameretta di un adolescente molto problematico dai giocatori della Fiorentina è diventato un caso sui social. Surreale la risposta della società. In fondo bastava dire: cercate di capire, non vincevamo in trasferta da una vita e mezza. Non accadrà più, mamma. Giurin giurello. Ps. Avete mai visto i bagni della Fiesole?"