Venuti da centrale per affrontare l’emergenza difensiva

Venuti molto probabilmente sabato sarà chiamato a fare il centrale di difesa al fianco di Igor, visto l'allarme difensivo in casa viola

Vincenzo Italiano, vista la grande emergenza difensiva a causa delle squalifiche di Quarta e Milenkovic e l'infortunio di Nastasic, sta pensando a Lorenzo Venuti per una maglia da titolare come centrale di difesa al fianco di Igor. Cesare Prandelli, un anno fa disse: "Venuti lo chiamo Jorgensen. In questo c'è tutto". Un giocatore fondamentale per lo spogliatoio viola e quando chiamato in causa, fa sempre valere della fiducia. Con ogni caso, il terzino viola, sabato sera di fronte alla capolista, sarà chiamato a svolgere il ruolo di difensore centrale. Un giocatore che Italiano ha sempre rispettato e mai dubitato, riconoscendone leadership e carisma. Per Lorenzo ogni ostacolo è stato superato con il duro lavoro, prima superando nelle gerarchie Lirola la scorsa stagione e poi Malcuit e quest'anno preferito più volte a Odriozola. Essendo di Firenze, vuole dimostrare ai suoi compagni che giocare per la Fiorentina, significa sacrificio, non solo con le parole, ma anche con i fatti.