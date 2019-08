Tra i tanti elogi (ma anche qualche critica) arrivati alla Fiorentina nelle ultime ore per l’acquisto di Franck Ribery, dalla Germania arriva la frecciata all’ex giocatore del Bayern Monaco: “Il magnifico nel capannone”, titola stamattina il Süddeutsche Zeitung. Per il quotidiano tedesco, l’asso francese si trasferisce in un campionato in grande difficoltà, sia a livello tecnico che di strutture. Ma non finisce qua: Ribery – si legge – vestirà la maglia di una squadra che l’anno scorsa è arrivata ad un passo dalla retrocessione in Serie B. MA L’ULTIMO ACQUISTO VIOLA ALZA IL LIVELLO, NON SOLO SUL CAMPO