Firenze torna in prima pagina. Ribery e Boateng, colpi social da 7,5 mln: la strategia di Commisso

Un’esposizione mediatica che non si ricordava dai tempi di Mario Gomez. Ieri le testate sportive (e non, in alcuni casi) di mezzo mondo hanno tenuto il nome di Ribery e della Fiorentina in primo piano (LEGGI). Oltre alla tecnica e all’esperienza, aspetti necessari per definire un colpo come tale, nel mondo d’oggi – ancora di più in quello pallonaro – c’è il marketing legato alla popolarità. L’arrivo del francese a Firenze è anche questo, un acquisto che si inserisce alla perfezione nel piano di Commisso che prevede la valorizzazione del brand Fiorentina. “Per aumentare le entrate, devi avere il riconoscimento del marchio. Più soldi guadagni, più investi, e più investi, più soldi guadagni. E’ un circolo virtuoso”, parola di Rocco. Nell’epoca dei social e degli influencer, merita dare un’occhiata al peso misurato in followers dei nuovi acquisti messi a segno dalla società gigliata. A partire proprio da Franck Ribery, che con i suoi 4,8 milioni seguaci su Instagram distribuisce distacchi abissali a quasi tutti i suoi compagni di squadra avvezzi al web.

Tiene botta il solo Kevin Prince Boateng (altro nuovo arrivato…) con 2,7mil, per un totale di circa 7 milioni e mezzo di persone in più che da questa estate vedranno o conosceranno il nome della Fiorentina attraverso le storie dell’ex Milan che scherza con Chiesa o i post dell’asso francese a giro per Firenze. Anzi, facciamo 8 milioni aggiungendo i 400.000 followers abbondanti di Erick Pulgar. Per dare un’idea della misura del salto in avanti fatto sui social, è sufficiente ricordare che fino a poco tempo fa, in questa speciale graduatoria, in testa c’erano German Pezzella con 359.260 e Federico Chiesa con 318.014, entrambi dietro al canale ufficiale ACF con 539.405 (caso anomalo nei club di un certo spessore, che solitamente contano meno seguaci rispetto ai loro calciatori più illustri). Per qualcuno saranno aspetti secondari, ma la grandezza di questi numeri, forse, impongono un piccola riflessione…