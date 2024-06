Velazquez: “Barak? Può ancora fare bene. Ecco quale è il suo vero ruolo”

"Barak? Ho un ricordo straordinario di lui: è una bravissima persona ed un bravo calciatore. È un giocatore di spessore che può fare ancora meglio. Ha tantissima qualità ed un bel gioco. Il suo vero ruolo? Per me può fare sia la mezzala che il 10, anche se la sua posizione ideale, a mio avviso, è la mezzala. Porta bene la palla, e se la prende con la pressione dell'avversario dà il meglio di sé. Mandragora? Vale lo stesso che per Barak. Ho un grande ricordo di lui, sia come persona che come giocatore. Era giovanissimo quando ci siamo incrociati all'Udinese, ma era già maturo. Gioca bene e dà equilibrio alla squadra. Fa tantissimo lavoro in allenamento e in partita. Ancora è giovane, e può fare ancora meglio. Mandragora per me è più un mediano che una mezzala. A differenza di Barak, il quale, invece, è più propenso ad arrivare vicino all'area avversaria. Montiel? L'ho incrociato al Vitória Setúbal. Dopo il lockdown non è stato facile per lui, ma ho un ricordo straordinario. Aveva un grande piede ed un calcio molto propositivo. Palladino? Penso che possa fare molto bene alla Fiorentina. A livello di allenatore penso che abbia fatto bene al Monza, e credo che grazie anche al lavoro di Pradè possa fare bene. Il Direttore Sportivo ha tantissima esperienza, ho un ricordo positivo di lui, e spero che possa essere una stagione bella e stimolante per lui e per la Fiorentina".