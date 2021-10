VC Antirazzista: “Siamo incavolati. Cacciare questi imbecilli”

Parla il presidente del Viola Club che si batte contro il razzismo: "Brava la Fiorentina ad intervenire con tempestività"

Sul tema del razzismo e delle parole rivolte a Koulibaly a margine di Fiorentina-Napoli, parla così Cesare Bardaro , presidente del Viola Club Antirazzista che ha sede alla Casa del popolo di San Niccolò: "Siamo molto incavolati, per non dire peggio, quando succedono queste cose. Possiamo arrivare a capire l’insulto, lo sfottò, ma non dare della scimmia a un avversario, è inaccettabile. Devono essere cacciati immediatamente. C’è ancora chi dice: “Non è razzismo, è imbecillità”. In realtà sono tutte e due" ha detto al Corriere Fiorentino.

"Siamo nati proprio perché stanchi di questi episodi: non è la prima volta che succedono a Firenze. Volevamo distinguerci da chi tratta il razzismo come qualcosa di goliardico. Io non ero allo stadio, ma un mio amico mi ha raccontato di aver sentito i “buu” e altro durante la gara, anche verso i napoletani. La tifoseria viola non è razzista, anzi la società dovrebbe collaborare con i propri sostenitori per eliminare questa piaga. La tempestività con cui è intervenuta, con Barone, dimostra che sono pronti a farlo. È meglio di come si è comportata l’Atalanta con Vlahovic".