Variazioni tattiche ed esperimenti, ma questa Fiorentina trasmette fiducia

Durante la partita, la Fiorentina ha dominato il gioco, con diverse azioni pericolose create da Parisi, Ikoné e Sottil, quest'ultimo autore di un assist per il gol di tacco di Ikoné al 42'. Nonostante alcune difficoltà difensive e la sfortuna di Kean, che ha colpito il palo per la quarta volta in queste amichevoli, la squadra ha mostrato segnali positivi. La rete della vittoria è arrivata grazie a un tiro deviato di Bianco al 27' del secondo tempo. Palladino continua a lavorare per ridurre gli errori difensivi e migliorare la fluidità del gioco in vista dell'inizio della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.