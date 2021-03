Variabili e scontri diretti. Per la salvezza bastano (forse) 37 punti

La Nazione riparte dalla quota salvezza e conta i punti che potrebbero bastare alla Fiorentina per salvarsi in questa complicata stagione. Secondo Prandelli ne servono 40, ma questo numero potrebbe abbassarsi a seconda dei risultati degli scontri diretti, scendendo perfino a 37. Come riporta il quotidiano, nelle ultime sei stagioni solo una volta la quota salvezza è stata alzata a 39 punti (nel 2015/16 quando l’Udinese si mise davanti il Carpi) mentre nel 2014/15 all’Atalanta ne bastavano 35 (alla fine furono 37) per restare in Serie A.

La situazione della Fiorentina per adesso non è comunque tragica. Gli scontri diretti dicono che i viola sono in una posizione di vantaggio su Spezia e Torino, in parità con Parma, Udinese e Sampdoria (queste ultime due sono però molto più tranquille). Ma da una parte, se il pareggio potrebbe dare ossigeno alla classifica, non vincere a Benevento significherebbe non avere vantaggio negli scontri diretti con le Streghe. E dopo lo 0-1 del Franchi, farlo con due gol di scarto consegnerebbe quasi la salvezza ai viola

