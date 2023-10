Varga spaventa l’Europa, occhio a Traorè: i pericoli del Ferencvaros

Che squadra è il Ferencvaros? Fin qui Stankovic ha giocato così, trovando in Barnabas Varga un autentico trascinatore a suon di gol. Lo score del centravanti magiaro parla di 16 reti e 7 assist in 16 partite giocate. Vale a dire un gol a match. Classe ‘94, arrivato in estate dal Paksi, per la difesa di Italiano è senz’altro il pericolo numero uno. Da tenere d’occhio anche Adama Traoré ed il trequartista norvegese Zachariassen, così come l’esterno sinistro Marquinhos. Buon piede anche per il centrocampista Abu Fani, oltre che per il talentino figlio d’arte Krisztián Lisztes, già ceduto all’Eintracht Francoforte per la prossima stagione. Lo riporta la Nazione.