Valentini a Firenze già in estate? Si può ma non a 5 milioni

Per Valentini l Fiorentina ha trovato l'accordo con il ragazzo, ma il Boca non lo lascerà andare a 0 già in estate

Il secondo rinforzo per Raffaele Palladino sembra essere sempre più vicino, si tratta di Nicolas Valentini (SCHEDA). Ma i trasferimenti dal Sudamerica sono sempre ostici, il contratto dell'argentino scade alla fine del 2024 ed ormai è fuori rosa al Boca. Tuttosport sottolinea come la Fiorentina vorrebbe anticipare l'arrivo del giocatore già nei prossimi giorni, ma in questo caso andrebbe corrisposto un indennizzo agli xeneizes. Certamente la Fiorentina non pagherà i 5 milioni richiesti per il difensore, forte dell'accordo in vista di gennaio già ottenuto, anticipando la Roma