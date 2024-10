Vale per Gudmundsson, Kean e Pongracic: la Fiorentina non affretta i tempi

La Fiorentina sta affrontando con cautela il recupero dei suoi giocatori infortunati, evitando di affrettare i tempi. Questo vale sia per Albert Gudmundsson che per il difensore croato Pongracic, il quale non ha ancora superato il risentimento ai flessori e resterà fuori ancora qualche settimana.

Invece, l'allenatore Palladino spera di poter contare su Moise Kean, nonostante il problema alla caviglia. Anche se non dovrebbe essere disponibile per la partita di Conference League contro il San Gallo, ci sono buone possibilità che Kean sia recuperato per il match di campionato contro la Roma, dato che non ha avuto bisogno di ulteriori esami. Lo riporta il Corriere Fiorentino.