Uva: “Nuovo stadio moderno anche tra 20 anni. Incontro ACF-Comune entro il 10/08”. Sui tempi…

All’interno dell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino troviamo un’interessante intervista a Michele Uva sul tema nuovo stadio. Secondo il super consulente del Comune di Firenze in materia di impianti sportivi, “la sfida è quella di immaginare uno stadio che sia ancora moderno tra venti anni”. Annuncia il primo vertice tra Fiorentina e Comune entro il 10 agosto, poi spiega che una delle prime mosse sarà decidere “se dovrà essere uno stadio solo adibito al calcio oppure multifunzionale”. Uva non indica un modello ben preciso da seguire, “ma dipende da cosa si vorrà fare, alle risorse disponibili e soprattutto a ciò che serve a Firenze e alla Fiorentina”.

Ci sono però dei punti fissi dai quali non si può prescindere: “Uno stadio deve essere prima di tutto economicamente sostenibile. Non deve essere uno ‘stadio costo’ per la Fiorentina, ma uno ‘stadio ricavo’ che possa portare risorse economiche e avere riflessi positivi sugli investimenti sportivi”. Sì, perché anche con la drastica riduzione degli esercizi commerciali – spiega il vicepresidente della Uefa – “ci sono margini di redditività enormi che possono portare ad aumentare di molto i ricavi di un club”. Infine, sui tempi: “Per avere un impianto passano almeno 4 anni da quando è stato disegnato sulla carta”, conclude Uva. NUOVO STADIO, IL PIANO B DI NARDELLA