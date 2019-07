Più piccolo, meno costoso ma soprattutto più veloce. Sul tavolo del confronto tra il sindaco Dario Nardella e il patron della Fiorentina Rocco Commisso per la scelta su cosa fare dello stadio (nuovo oppure la copertura e il restyling del Franchi) – si legge sul Corriere Fiorentino – si torna al passato. Al progetto e alla sistemazione urbanistica della Mercafir lanciata dalla giunta Renzi (assessore all’Urbanistica Titta Meucci) nel 2013 ed approvata l’anno dopo. «Siamo al 50-50 per cento», per la scelta tra le due ipotesi: restyling e copertura di Campo di Marte o Mercafir. Ma per l’opzione a nord ovest la scelta del progetto originario potrebbe semplificare il confronto con l’imprenditore italo-americano.

Sarebbe stato lo stesso Commisso, nei pochi faccia a faccia avuti, a spiegare al sindaco che il progetto dei Della Valle (comprendente tutta l’area Mercafir, 70.000 mq per gli spazi commerciali ed un costo totale di 300-400 mln) era “too big” per i suoi obiettivi. Il vecchio progetto – spiega il quotidiano – prevede la divisione dell’area in due parti (sono circa 50 ettari). La Mercafir avrebbe a disposizione a nord 15 ettari per riorganizzare i suoi spazi (ora sproporzionati). A sud, ecco stadio e spazi commerciali per 18 mila metri quadri, ricettivi o turistici per 4.200 metri quadri, direzionali per altri 8 mila metri quadri. Sui tempi nessuno si sbilancia, ma il fatto che la variante sia già stata approvata e che Lucibello, presidente Mercafir, abbia già dato la sua disponibilità a parlarne, potrebbero velocizzare l’operazione.

