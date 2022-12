Uscite, sarà mini-rivoluzione? Per Cabral ipotesi prestito alla Cremonese

Tanti giocatori in uscita, a partire da Cabral che in un anno non ha convinto. E occhio al futuro di Sottil

Sarà difficile pensare ad un gennaio piatto da parte della Fiorentina, anzi. Basta leggere la lista dei giocatori in partenza per avere la sensazione che il mercato viola potrà prendere il contorno di una rivoluzione. Come scrive La Nazione, infatti, ci sono pochi dubbi sul fatto che Zurkowski, Maleh e Benassi lasceranno Firenze, ma ci sono altri giocatori in bilico come Venuti, Gollini e Cabral. Per il brasiliano può prendere quota l'ipotesi di un prestito alla Cremonese, ma più corposa sarà la lista delle uscite e più la società dovrà attrezzarsi in entrata. E - si legge - occhio anche al futuro di Sottil.