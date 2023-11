Usare il fisico e sfruttare le sponde. Perchè Nzola non fa come Lukaku?

"Ma in campionato l’unica rete dei centravanti di Firenze è stata segnata da Nzola. L’argentino è tecnico e sgusciante, può giocare anche distante dall’area di rigore, l’angolano no, per il fisico (di cui non si approfitta come potrebbe e dovrebbe, come fa Lukaku per esempio) è un centravanti da area di rigore, uno da sponda". Questo il commento del Corriere dello Sport che si sofferma su Nzola. L'attaccante della Fiorentina deve trovare il suo equilibrio, perchè per ora, Beltran sembra averlo superato e non di poco nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. Lo riporta il Corriere dello Sport.