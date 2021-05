Uragano Vlahovic. Il serbo è un trascinatore e campione anche d’umiltà

I segreti del serbo che continua a stupire

È una crescita davvero impressionante quella di Dusan Vlahovic. Partito proprio da Cagliari quando a novembre 2019 firmò una doppietta, oggi il bomber serbo è esploso definitivamente ed in maniera roboante con 21 gol in questa stagione. Questo è quanto si legge nell'edizione di oggi di Repubblica Firenze. Il numero 9 Viola ha trovato finalmente la sua strada grazie, soprattutto, alla grande continuità con cui riesce ad esprimersi. Dusan è l'autentico trascinatore del reparto avanzato della Fiorentina. Tanto allenamento, sacrifici e tanta fame, questi sono i segreti del centravanti gigliato. Non solo, Vlahovic ha sempre dimostrato grande umiltà: mai una smorfia o una parola fuori posto per una panchina.