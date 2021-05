Dove tutto iniziò. La maturazione di Vlahovic che oggi piace a mezz’Europa

Il percorso di Vlahovic, da ragazzino di belle speranze a bomber implacabile

Cagliari e la Sardegna, dove tutto è iniziato per Dusan Vlahovic. Già, perché il bomber serbo ha segnato i suoi primi due gol nel campionato italiano proprio alla Sardegna Arena. Oggi, il numero nove Viola scenderà in campo di nuovo contro i sardi per continuare la sua scalata nella classifica marcatori. L'obiettivo, oggi, è quello di agganciare Enrico Chiesa che segnò 22 gol in una sola stagione nel 2000/01. Nel frattempo, il fenomeno Haaland, fermo a 25, dista soltanto 4 reti. È questa l'analisi che possiamo leggere nel Corriere dello Sport in edicola oggi.