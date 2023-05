Uomini forti, destini forti. Italiano invoca la spinta poderosa del Franchi

La possibilità di giocarsi l’accesso alla finalissima di Conference League. Qualche mese fa sembrava mera utopia, ma La Nazione lo ripete con orgoglio, citando il filosofo tedesco Heidegger: "La grandezza dell'uomo si misura in base a quel che cerca e all’insistenza con la quale la cerca", per sostenere che la Fiorentina è fatta da veri uomini. Il Basilea ha eliminato il quotatissimo Nizza, meritandosi di essere al Franchi per l'andata delle semifinali. Già, il Franchi. Lo stadio di casa, menzionato da Italiano tra le carte potenzialmente vincenti in mano alla Fiorentina. Servirà tutta la spinta del pubblico viola, anche pensando che il St. Jakob's Park non vorrà essere da meno al ritorno e meglio sarebbe arrivarci con un vantaggio in saccoccia.