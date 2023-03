Uno stadio in caserma? L’impianto provvisorio e i problemi dei costi comunali

Il Corriere Dello Sport fa il punto sulla questione stadio. La soluzione dello stadio provvisorio in stile Cagliari e Bologna sarebbe la migliore. L'unica alternativa a Firenze però è quella della Scuola Marescialli e Brigadieri “Felice Maritano” a Castello. Nome che rimbalza da anni, ma che porta con se diversi problemi. La scuola darebbe il via libera per essere il giardino di casa dei viola per 2 anni. In regione Eugenio Giani è uno dei sostenitori maggiori della proposta. Tutto dovrebbe essere fatto in simbiosi tra comune e arma dei Carabinieri. Il problema però sarebbero i costi. L'impianto attuale da 5000 posti non è catalogabile come stadio. E per renderlo tale servirebbero diversi lavori. E queste spese non se le accollerebbe la Fiorentina, ma probabilmente il comune. I problemi come le tempistiche, e la vicinanza alla pista del Vespucci rimarrebbero. La possibilità di perdere la Fiorentina a Firenze per 2 anni sembra concreta