Jovic a due facce: decisivo in campo, discusso dai fischi del Franchi

Lo svantaggio iniziale ha scosso il Franchi e portato qualche fischio. A riequilibrare la partita ci ha pensato Luka Jovic , con la prima doppietta in maglia viola. La prima rete del serbo è arrivata al 26'. Bravo l'ex Real a rompere l’imbattibilità del Basaksehir in Conference con un movimento alle spalle della difesa. A dispetto delle esultanze rivedibili, anche ieri il serbo ha portato le mani prima a un orecchio e poi a entrambe. Nonostante alcune imprecisioni sotto porta, il talento di Jovic inizia a farsi vedere - scrive il Corriere dello Sport.

Luka decisivo, finalmente

Al 17’ della ripresa da un tentativo in area di Kouame, l’ex Real si è ritrovato il pallone sulla testa ed ha realizzato il quarto gol di fila in Conference, il quinto nelle ultime sei gare. L’ultima doppietta di Jovic risaliva al gennaio 2021. La doppia marcatura è stata apprezzata però solo in parte dal Franchi, visto che al momento del cambio non sono stati pochi i fischi, provenienti soprattutto dalla Fiesole, piovuti verso il numero 7. Italiano, può comunque sorridere, il secondo obbiettivo stagionale è stato raggiunto. A tutto ciò va poi aggiunta anche la tenuta della difesa, con un solo tiro nello specchio subito. Il miglior dato in stagione e, forse, un definitivo segnale di ripartenza.