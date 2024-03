Uniti nel dolore: la Fiorentina si prende per mano e riparte nel nome di Barone

Al diavolo la retorica e chi trova il modo di metterla sempre nel mezzo per sminuire il significato delle emozioni. Perché emozione vera è quella che ha suscitato il video pubblicato dalla Fiorentina su sito internet e canali social per documentare la ripresa degli allenamenti della squadra di Italiano, fissata per ieri mattina alle 11. Perché la ripresa era ed è doverosa, non solo “obbligatoria” in vista degli appuntamenti che attendono la squadra: anche e soprattutto nel segno di Barone. E all’amico Joe che non c’è più, la Fiorentina in tutte le sue componenti ha riservato un ultimo saluto commovente: con il cerchio della vita. Il pallone sul disco del centrocampo, tutti i calciatori presenti al momento al Viola Park, tutto lo staff con Vincenzo Italiano ovviamente in testa, il presidente Commisso, Pradè, Burdisso, Ferrari e l’amministratore delegato Stephan, tutti disposti in tondo su quella riga. Poi, le mani dell’uno sono andate a prendere le mani dell’altro e sul campo del centro sportivo scelto per il più alto dei tributi è sceso il silenzio. Un silenzio di preghiera, di pensieri intimi, di raccoglimento profondo. Un silenzio chiuso da un lungo applauso e quando il cerchio si è interrotto le lacrime e lo sgomento hanno ripreso a rigare volti e anime di molti. Lo riporta il Corriere dello Sport.