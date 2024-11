Un’altra occasione in attacco per Kouamè. Deve scacciare i dubbi per gennaio

La Conference League rappresenta un buon biglietto da visita per chi in campionato, non riesce ad essere protagonista. Come per esempio Christian Kouamè, come riportato dal Corriere Dello Sport. L'ex Genoa infatti partirà da titolare a Cipro, prendendo il posto di Kean. L'infortunio dell'ex Juve ha agevolato, ma anche se Kean fosse stato a pieno regime Kouamè sarebbe partito titolare. Palladino ha scelto lui come numero 9 del giovedì sera. L'ivoriano però non sta avendo buoni numeri e a gennaio qualcuno parla di un possibile intervento della Fiorentina per un vice-Kean. Starà proprio a Kouamè dimostrare di essere pronto a ricoprire quel ruolo