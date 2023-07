Una supercoppia a sinistra: Parisi-Biraghi, una corsia tutta spinta e qualità

Le firme, le foto, gli annunci, tutto al plurale. Sì, perché l'arrivo di Fabiano Parisi ha portato con sé anche il rinnovo di CristianoBiraghi e adesso in casa Fiorentina la fascia sinistra è blindata con doppia mandata. Come si legge sul Corriere dello Sport - Stadio, Vincenzo Italiano ha pronto il 4-2-3-1 e una squadra camaleontica per far convivere i due mancini, uno appena acquistato per 12 milioni complessivi dall'Empoli e l'altro ormai dal 2017 a Firenze. Il tutto firmato dall'agente Mario Giuffredi, che cura gli interessi di entrambi, che ha rinnovato fino al 2025 (con opzione automatica fino al 2026) il capitano viola. Sorrisi, abbracci, una visione a lungo raggio: la Fiorentina ha sistemato una bella fetta di campo.