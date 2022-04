Una squadra rigenerata: tutte le colonne della nuova Fiorentina

Una Fiorentina, nuova e rigenerata. Tra giocatori rinati, esterni decisivi e marcatori sempre diversi

Come riportato dal Corriere dello Sport, in porta Terracciano si è riscoperto titolare, Saponara è rinato insieme a Bonaventura. Per non parlare poi di Amrabat. L'ex Verona ha messo in scena una prestazione al Maradona quasi assurda viste le premesse. Con un Torriera così, è difficile trovare spazio, ma il marocchino ha dimostrato di poter essere utile alla causa viola. Finalmente sono arrivati anche i gol degli esterni. Gonzalez sembra essersi sbloccato e Ikonè sta entrando alla perfezione negli schemi del suo allenatore. Ecco gli elementi fondamentali della nuova Fiorentina, dove però tutti sono importanti e lo dimostra questo dato: sono 18 i marcatori di questa squadra, record in Serie A insieme all'Atalanta. (Torreira 4, Biraghi 4, Nico Gonzalez 4, Bonaventura 3, Piatek 3, Sottil 3, Saponara 2, Maleh 2, Cabral 2, Martinez Quarta 1, Milenkovic 1, Odriozola 1, Castrovilli 1, Ikoné 1, Duncan 1, Amrabat 1, Callejon 1 e ovviamente Vlahovic 17)